Zugo accoglie i due giovani

ZUGO - Tobias Geisser e Nico Gross cominceranno la stagione a Zugo. Già assaggiato il Nord America, draftati rispettivamente da Washington Capitals e New York Rangers, i due giovani difensori continueranno infatti il loro processo di crescita in “casa”.

Il primo, visto per ora solo in AHL agli Hershey Bears, è stato prestato ai Tori dalla franchigia NHL (che potrà richiamarlo in ogni momento). Il secondo ha invece appena completato un triennio in OHL agli Oshawa Generals.