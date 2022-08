La UEFA ha deciso: il Lugano deve partire

Il club israeliano, che in un primo tempo si era opposto alla decisione presa lunedì dall’UEFA di spostare la partita a Netanya o Haifa (decisione considerata definitiva dall’FC Lugano che sin dai primi segnali di crisi in Israele aveva chiesto il cambiamento della sede, un campo neutro fuori dai confini israeliani o che la gara si svolgesse a Lugano a porte chiuse) ha finalmente reagito indicando nella città a una trentina di chilometri a nord di Tel Aviv la nuova sede dell’incontro in programma giovedì alle 20.00 ora locale (le 19.00 in Svizzera).