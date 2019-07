Rinascita Karius dopo l'incubo di Kiev: «Ho rifiutato cinque offerte»

ISTANBUL (Turchia) - Passato la scorsa estate dal Liverpool al Besiktas per cercare di rilanciare la propria carriera, Loris Karius ha vissuto una stagione tutto sommato positiva. Salutati i Reds dopo la disastrosa notte di Kiev - quella della finale di Champions persa contro il Real complici due suoi errori macroscopici -, il portiere tedesco ha impiegato qualche mese per ingranare, ma ha infine disputato un campionato in crescendo.

Girato dal Liverpool al club turco con un prestito biennale, Karius è riuscito in una sorta di “rinascita” che in tanti pronosticavano molto difficile. Ora, stando a quanto riportato dal portale “Sporx”, il portiere 26enne avrebbe rifiutato ben 5 offerte per rimanere al Besiktas, dove si è ambientano perfettamente.

«Due club inglesi e tre tedeschi hanno chiesto informazioni su di me al mio agente ed erano pronti a presentare un'offerta per ingaggiarmi - ha rivelato Karius al portale turco - Cosa ho fatto? Le ho respinte tutte al mittente. Per me il Besiktas è speciale, voglio rimanere qui».

Keystone