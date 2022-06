Tutto pronto per la seconda edizione del Morobbia Trail

La festa è assicurata anche in questo fine settimana, per i curiosi come anche per chi ritirerà il pettorale. «I 300 partecipanti. Esatto. Oltre quel tetto non andremo: le iscrizioni sono ancora aperte ma saranno limitate sul posto. Questa è una scelta da una parte obbligata, vista la ricettività di quegli spazi, ma anche voluta: il rispetto del territorio è una nostra prerogativa. Non ci interessa insomma fare grandi numeri; vogliamo piuttosto che chi viene a trovarci possa godere serenamente luoghi e percorsi».