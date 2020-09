Clamoroso agli US Open: Djokovic squalificato

NEW YORK - Meno di un set, il primo, nel quale era sotto 5-6 contro Pablo Carreño Busta. Tanto è durato il match degli ottavi di finale agli US Open per Novak Djokovic. Poi, incredibilmente, il serbo è stato squalificato.

In un momento di sconforto, il numero uno al mondo si è liberato con rabbia di una pallina, che per sua sfortuna ha centrato un giudice di linea. Pur accidentale, il gesto è stato ritenuto gravissimo e per questo immediatamente sanzionato. Nole ha così chiuso anticipatamente - e mestamente - la sua avventura newyorkese.

Nel 2020 Djokovic era stato perfetto: 26 incontri disputati, 26 vittorie. Poi è arrivata la nerissima macchia del major della Grande Mela...

keystone-sda.ch / STF (Seth Wenig)