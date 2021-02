In 52 per un cambiamento a Bellinzona

BELLINZONA - L’alleanza tra I Verdi, il ForumAlternativo, il Movimento per il Socialismo MPS e il Partito Operaio e Popolare POP scende in campo per l’elezione del Consiglio Comunale di Bellinzona con 52 persone «motivate, competenti e determinate per indurre un cambiamento della politica attuale».

La lista porta al centro del fare politica una visione ecologica e sociale «che sempre deve contraddistinguere la vita di una collettività e dei diritti di tutte e tutti, soprattutto alla luce della crisi sanitaria e sociale causata dal Covid-19 e dalla crisi climatica sempre incombente». L’approccio politico si fonda sul principio costituzionale che «la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri». Si vuole condurre uno stile politico «incisivo ed inclusivo, valorizzare cittadine e cittadini, singoli quartieri, salariati del settore pubblico e privato, piccoli imprenditori e commerci locali aumentandone il potere contrattuale sia sul piano politico, sia su quello economico e sociale», in modo che tutte e tutti possano partecipare attivamente al processo di gestione della cosa pubblica e dell’economia, traendone un equo riconoscimento.

L’alleanza promette di impegnarsi «con determinazione e forza» dentro e fuori i gremi istituzionali, affinché «l’accentramento di potere e gli affari sotto banco possano essere contrastati e affinché i progetti di tutti i quartieri trovino realizzazione».

Ecco i 52 nomi sulla lista:

Domenico Albanese, Goce Atanasov, Daniele Bernasconi, Karin Bernasconi, Paolo Bernasconi, Graziano Carnielli, Emida Caspani, Claudia Cheaitani, Elisa Chiapuzzi, Johnny Codoni, Martino Colombo, Elena Toppi Conelli, Barbara Conrad, Elio David, Ronald “Ronnie” David, Fabio Deplano, Kemal Demirci, Federico Eschler, Roberto Fichera, Erika Franc Benetollo, Marco Gebhard, Enrico Geiler, Rinaldo Geiler, Raffaele Gianetta, Lorenza Giorla, Filippo Lafranchi, Angelica Lepori Sergi, Daniele Machado, Likieng Maffioli, Renato Magginetti, Mariano Masserini, Natalia Mengoni David, Michael Mitchell, Marco Noi, Pierre Ograbek, Arianna Ortelli, Giulia Petralli, Neva Petralli, Doris Pfander, Christian Polti, Matteo Pronzini, Peter “Pietro” Ribi, Alessandro Robertini, Simone Rosselli, Adriano Sali, Giuseppe Sergi, Kevin Simao Ograbek, Monica Soldini, Ester Tami Machado, Ariana Thomas, Silvia Vianello e Cristina Zanini David.