Prevenire invece di guarire

Quasi giornalmente i prezzi di numerose materie prime come fra l’altro gli acciai da costruzione stanno salendo alle stelle. Allo stesso tempo la nuova Casa comunale, fatta passare a tutti i costi dal Municipio di Losone dieci giorni prima delle «Comunali» del 18 aprile 2021, si trova in fase -domanda di costruzione-. Sin dall’inizio sapevo e l’avevo comprovato in Commissione opere pubbliche come i 13.2 milioni fossero già in partenza predestinati a lievitare fra il 15% e il 20% verso l’alto. Per questo e anche per non (ri-)avere nuove gatte da pelare come quelle saltate fuori poco prima dell’apertura della Casa anziani medicalizzata, mi chiedo se non valesse la pena di rimandare l’inizio della costruzione del futuro Palazzo di vetro comunale in tempi meno burrascosi degli attuali.

Quanto sopra é solo un consiglio mio per evitare che ci si debba di nuovo giustificare per l’ennesimo sperpero di soldi pubblici tirando in ballo imbarazzanti «peccati di gioventù» ….