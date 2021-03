Polisport 2020: Un primo grande tassello!

BLENIO - Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi proprio nel Centro Polisportivo, il Legislativo del Comune di Blenio ha approvato all'unanimità il messaggio municipale destinato alla concessione del credito per la realizzazione del nuovo Polisport 2020.

Un progetto fortemente seguito e voluto dal Municipio, un investimento certamente importante che permetterà alla struttura di divenire il fulcro di buona parte delle manifestazioni previste nell'Alta Valle di Blenio. Un primo importante tassello che dovrà dimostrarsi complementare con le altre strutture turistiche-ricettive già presenti in loco, senza dimenticare la futura realizzazione del multifunzionale comparto di "CAMPO-BLENIO". A tutto cio' va certamente aggiunto il concetto di nuova governance, anch'esso votato dal Consiglio Comunale, previsto per la gestione ed il promovimento delle attivita' legate al turismo a 360°, durante tutto l'arco dell'anno.

Insomma, in Valle di Blenio si punta finalmente ad elevare l'asticella qualitativa in merito all'offerta turistica, dalla ricezione, alla ricerca di nuovi partner, fino ad una professionalizzazione al passo con i tempi moderni e con le mutate esigenze dell'utenza.

Una scommessa da vincere assolutamente, e per riuscirci si conta pure sul rinnovato ed innovativo impulso da parte di OTR e degli enti cantonali coinvolti, che va riconosciuto, hanno sempre sostenuto le opere in questione. Il nuovo Polisport 2020, oltre al parco giochi con tanto di piscina, si dotera' di un'area destinata a oltre 30 postazioni per camper (un nuovo segmento di clientela, attualmente assente nella regione) e metterà a disposizione dei turisti i cosiddetti e sempre piu' ricercati "pods" che permetteranno all'utenza di soggiornare in loco.

Impulsi decisamente importanti, che segnano l'inizio di un nuovo corso, di una nuova visione, un cambio di marcia per garantirci un futuro propositivo ed accattivante, che ci permetterà di confermarci sempre piu' competitivi e complementari ai centri urbani.

L'Alta Valle di Blenio sta progettando e lavorando per le generazioni future.