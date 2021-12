«È da un po' che tento di convincere tutti che “Grey's Anatomy” dovrebbe finire»

LOS ANGELES - Anno nuovo e nuovo interrogativo per i fan di “Grey's Anatomy”: «Sarà questa l'ultima stagione?». Dopo 18 anni di onorata carriera, il telefilm medico per antonomasia resta molto guardato tanto negli States (va in onda sulla ABC) quanto nel resto del mondo.

Riguardo alla fine della serie molto, anzi praticamente tutto, è legato a un personaggio in particolare: Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. L'attrice 52enne, vero e proprio volto dello show, da tempo ne è anche produttrice. La sensazione, quindi, è che se sarà lei a voler alzare bandiera bianca - appendendo il camice al chiodo - così dovrà fare anche la serie.

Che Pompeo non sia proprio convintissima di continuare a oltranza, già lo aveva fatto capire un po' di tempo fa (e non solo una volta), ma l'ha ribadito ancora una volta durante una recente intervista con il magazine Insider.

«È da un po' che sto provando a convincere tutti quanti che dovrebbe finire», ha ammesso Pompeo, «ci terrei davvero a una bella conclusione, che il cerchio si chiudesse con un bel messaggio, ma l'opinione diffusa è tipo: “Ma che ti importa, ci fa guadagnare fantastilioni di dollari!”». E li fa anche lei, si parla di circa 20 milioni all'anno per il suo ruolo di attrice e di 6-7 milioni per quello di produttrice.

A rendere ancora più difficile fermare di una macchina macinasuccessi come “Grey's Anatomy” ci si mettono anche i dati di auditel che negli Stati Uniti sono addirittura in crescita, confermano i dati dell'Hollywood Reporter, arrivati a vette himalaiane di 14.2 milioni per puntata. Senza contare il recente trionfo ai People's Choice Awards. Insomma, too big... to stop?