Ellen Pompeo: «Questo potrebbe essere l'ultimo anno di “Grey's Anatomy“»

LOS ANGELES - Attrice sul set da ormai 15 anni e da un paio anche produttrice, non è affatto sbagliato sostenere che Ellen Pompeo sia l'anima e il cuore dei "Grey's Anatomy". La serie culto a tema medico non si è davvero mai fermata, nemmeno durante la pandemia, reinventandosi e parlando pure dell'emergenza Covid vista dalla prima linea.

Stando a lei attualmente la serie è al suo apice: «Combatto ogni giorno, come attrice e come produttrice, perché la qualità resti alta e credo che queste ultime stagioni siano "Grey's Anatomy" al suo meglio», ha dichiarato recentemente a Variety.

Interrogata su quando la serie finirà, ha optato per una posizione interlocutoria ma con una lieve apertura verso... la conclusione: «Non sappiamo ancora quando finirà, ma la verità è che quest'anno potrebbe benissimo essere l'ultimo. Non prendo la cosa alla leggera, diamo lavoro a tanta gente, e abbiamo un pubblico appassionato... Per me però è interessante capire cosa si può ancora fare dal punto di vista creativo. Quindi sì, penso di parlare con cognizione di causa».

Pompeo, lo ricordiamo, nel 2018 ha firmato un contratto biennale da 20 milioni che poi ha esteso - nel 2019 - per un'ulteriore annata. Quella del 2021, quindi, a meno di sorprese sarà la sua ultima stagione.