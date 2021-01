«Niente pubblico» a Sanremo. Amadeus pronto a lasciare?

SANREMO - Un tweet del ministro italiano per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, potrebbe aver gettato una "bomba" sullo svolgimento del Festival di Sanremo, al punto che Amadeus - secondo voci raccolte dall'agenzia Adnkronos all'interno della squadra del Festival - sarebbe pronto a lasciare il ruolo di direttore artistico.

Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, il conduttore e il suo entourage avrebbero interpretato le parole di Franceschini - che in un "cinguettio" ha detto che «il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema» - come un "attacco" alla kermesse sanremese.

Il nodo resta legato attorno all'Ariston. Teatro o studio televisivo? E sotto la lente vi è il ruolo dei figuranti pagati, che sono presenti anche in diversi programmi televisivi italiani e che - avrebbero sottolineato Amadeus e il suo team - non erano invece stati nominati dal ministro della salute italiano.