«Il Festival di Sanremo in sicurezza o non si farà»

ROMA - Sanremo si avvicina, ma solo in teoria. Amadeus infatti ha dichiarato che se ci saranno le condizioni, sanitarie e organizzative, per poter procedere, allora il Festival ci sarà. Altrimenti sarà rimandato al 2022.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Amadeus non ha utilizzato mezzi termini: «Sono sempre stato chiaro: o Sanremo si fa in sicurezza oppure non si fa. Se il protocollo sanitario è preciso, le cose si possono fare. Se lo posticipi a maggio non è Sanremo, ma il Festivalbar. E poi spostarlo per trovarsi con gli stessi problemi non avrebbe senso».

Il direttore artistico ha anche spiegato di non voler essere definito un "testardo": «Non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio, oppure ci rivediamo nel 2022».

Gli spettatori, stando all'ultimo Dpcm, potrebbero arrivare a 380, con la galleria chiusa. «Dobbiamo offrire al pubblico a casa e agli artisti che sono sul palco la possibilità di avere uno spettacolo vero. Chi dice che il pubblico non serve fa un altro mestiere. Il Festival blindato non serve a niente, non è uno spettacolo televisivo, passerebbe alla storia per il Sanremo del Covid, per il Sanremo della desolazione. Se in una partita di calcio mi togli il pubblico, mi levi le porte, riduci a 8 i giocatori e il pallone sì ma sgonfio, forse è meglio rimandare la partita».

E l'idea della nave da crociera non è stata abbandonata: «Penso sia un'idea bellissima, non la affonderei del tutto. Si può pensare di utilizzarla in un altro modo, ci stiamo lavorando».

Ad affiancare (forse) Amadeus, oltre a Elodie, ci sarà anche Matilda De Angelis.