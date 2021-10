Netflix ha pubblicato il trailer di "Tiger King 2"

LOS ANGELES - Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di "Tiger King 2", il seguito della miniserie che è stata una delle grandi rivelazioni del 2020 per il portale di streaming.

Da quanto si può vedere dalle immagini, questa stagione si concentrerà a fondo sulla storia che è stata al centro della prima serie di episodi e su cosa è successo ai vari protagonisti dopo il travolgente (e inatteso) successo. Ci dovrebbe essere spazio per tutti, compreso Joe Exotic: in "Tiger King 2" - la cui uscita è fissata per il 17 novembre - ci saranno anche le sue chiamate dal carcere, dove è rinchiuso dopo la condanna a 22 anni di carcere per aver pianificato l'omicidio di Carole Baskin.

Joe Exotic, lo ricordiamo, un anno fa aveva chiesto la grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma non era stato soddisfatto.