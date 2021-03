Fabrizio Corona, dure accuse della madre a Nina Moric

MILANO - Fabrizio Corona è stato trasferito nel carcere di Monza dopo le dimissioni dall’ospedale Niguarda, dove era stato ricoverato una decina di giorni fa in seguito al suo tentato arresto, durante il quale l’ex fotografo si era tagliato i polsi e aveva resistito agli agenti. Intanto la madre Gabriella ha concesso un’intervista al quotidiano Libero in cui ha parlato dello stato del figlio e del nipote Carlos, rivelando che per ora il ragazzo ha lasciato l’Italia.

«Lo sento ogni tanto al telefono - ha raccontato la signora Corona - Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo. In questo momento è all'estero con i genitori di Nina Moric (in Croazia, ndr) e, mi creda, la cosa mi fa stare serena». Sarebbe diverso, invece, se Carlos fosse con la madre. Secondo Gabriella Corona, infatti, l’ex di Fabrizio ha fatto di tutto per far sì che l’ex fotografo tornasse in carcere.

«Per quanto riguarda l'arresto di Fabrizio - ha dichiarato Gabriella - ed è scritto nell'ordinanza, Nina Moric faceva denunce direttamente al Tribunale di Sorveglianza, cosa inusuale e che aveva come unico scopo quello di rimandare in galera lo stesso Fabrizio. Penso che questi due dati siano importanti per comprendere cosa muove la signora Moric».