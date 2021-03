Kia Sportage Black Edition: eleganza e sicurezza

Eleganza, ma anche sostanza. Kia presenta così la Black Edition della Sportage, una delle auto più vendute dal brand sudcoreano in Europa, rivista ora in un’edizione limitata caratterizzata da elementi di design in nero lucido. Una scelta volta a esaltare al tempo stesso lo stile e l’aggressività della Sportage. La Black Edition - realizzata nello stabilimento Kia di Žilina, in Slovacchia - arriva in Svizzera con la garanzia di 7 anni o 150mila chilometri. “La Sportage - ha detto Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe - incarna i migliori valori del nostro marchio: design eccellente, tecnologia innovativa e qualità elevata”.

Le novità sono nell’estetica, con elementi in nero lucido che vanno ad arricchire la calandra e la sua cornice, il sottoscocca anteriore e posteriore, i fari e i fendinebbia, i mancorrenti sul tetto e anche lamelle del frontale. Ma la ventata Black colpisce anche le maniglie - non più cromate - i cerchi in lega leggera e anche il logo Kia sull’anteriore e il posteriore, mentre la scritta Sportage emerge in argentato. All’interno, spuntano rivestimenti in tessuto/pelle sul volante, cambio e braccioli delle portiere.

La Sportage Black Edition è disponibile in due versioni, tutte dotate di trazione integrale: la T-GDI da 1.6 litri benzina con turbocompressore, capace di offrire una potenza di 177 Cv e coppia di 265 Nm; e la mild hybrid EcoDynamics+ da 48 V e 1.6 litri, che tocca i 136 Cv e 320 Nm. Infine, abbondano i sistemi di assistenza alla guida: mantenimento di corsia, assistente abbaglianti e il sistema di rilevamento della stanchezza, che allerta il pilota nel caso sia assopito.