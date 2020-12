Da Zoox il mezzo a guida autonoma che non ha verso

Zoox, startup statunitense acquistata di recente da Amazon, ha lanciato il suo primo veicolo elettrico a guida autonoma per il trasporto di persone in contesti urbani. Il mezzo misura appena 3,63 metri, trasporta quattro passeggeri e non ha una parte anteriore o posteriore, potendo funzionare in entrambe le direzioni. Zoox ha intenzione di utilizzarlo per servizi taxi a San Francisco e Las Vegas ma non prima del 2022.

