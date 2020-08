Mercedes, la EQS avrà 700 km d’autonomia

Le prime indiscrezioni sulla EQS, la nuova ammiraglia elettrica di Mercedes, avevano lasciato un po’ perplessi gli esperti e gli appassionati del marchio tedesco: come può un’azienda leader nell’innovazione lanciare un’auto a emissioni zero con soli 300 km di autonomia? Beh, pungolati dalle critiche a Stoccarda hanno immediatamente rimediato: secondo quanto dichiarato da Ola Kallenius, il presidente del consiglio di amministrazione Daimler e capo di Mercedes-Benz, la nuova EQS avrà un’autonomia di ben 700 km. Un numero non casuale: a oggi, l’auto elettrica con il raggio più ampio disponibile in Europa è la Tesla Model S, che raggiunge i 610 km di autonomia. C’è poi la Model S Range Plus, da poco lanciata negli Usa, capace di coprire fino a 647 km.

Insomma quella della Mercedes pare essere una vera e propria sfida al marchio di Elon Musk, anche perché in quanto a prestazioni la EQS ha promesso di regalare emozioni: l’elettrica tedesca ha alla base due motori elettrici in grado di erogare 476 Cv di potenza e 760 Nm di coppia, per un’accelerazione da zero a 100 km/h in 4,5 secondi. Dovesse vincere la battaglia per l’autonomia, Mercedes segnerebbe dunque un gran bel punto a suo favore.

Mercedes