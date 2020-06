Auto volante: Porsche e Boeing al lavoro

Un colosso del mondo dei motori e uno della produzione di aerei sono al lavoro per un progetto a dir poco avveniristico: la prima vera auto volante. Parliamo di Porsche e Boeing che hanno siglato un accordo per collaborare alla produzione di un mezzo dedicato alla mobilità aerea urbana: le due aziende starebbero sviluppando insieme un prototipo di aeromobile elettrico a decollo verticale per “entrare nella terza dimensione del trasporto”, come dichiarato dalla dirigente della casa tedesca Detlev Von Platen.

Porsche ha diffuso anche un’immagine del prototipo in questione, che si fa notare per le due ampie ali e i prominenti tubi di scarico sulla coda. Nessuna elica - almeno nella foto diffusa - il che renderebbe questo modello decisamente diverso dagli altri progetti di auto a decollo verticale proposti finora da altre aziende. L’aeromobile in questione sarà il frutto dell’importante investimento che Porsche aveva programmato già nel 2018 nel settore della mobilità urbana aerea. L’obiettivo potrebbe essere la produzione di un mezzo di questo tipo dopo il 2025.

