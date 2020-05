Lo SpaceShipTwo pronto a volare verso lo spazio

I milionari di tutto il mondo potranno presto volare al limite della curvatura terrestre: la Virgin Galactic ha infatti completato con successo nel cielo del New Mexico il test di volo dello SpaceShipTwo, il velivolo con cui la compagnia fondata da Richard Branson vuole inaugurare i voli spaziali commerciali. Il mezzo ha superato a pieni voti l’esame: dopo essere decollato dalla pista dello Spaceport America, s’è distaccato dall’aereo VMS Eye attorno a quota 50mila piedi (più di 15mila metri) per poi planare a 0,70 Mach di velocità e successivamente rientrare in tutta sicurezza grazie al nuovo sistema “a piuma”.

Quest’ultimo è formato da due alette che cambiano orientamento in fase di discesa, aiutando la stabilità dello SpaceShipTwo e rallentandone la velocità. Il sistema permette infatti di distribuire più uniformemente i carichi termici causati dal contatto con l’atmosfera e di evitare che si concentrino pericolosamente in un solo punto. La Virgin Galactic dovrà effettuare ora un secondo test di volo in cui, dopo essersi staccato dall’aereo che lo porta a quota 15mila metri, lo SpaceShipTwo accenderà i suoi motori per raggiungere i 100 km d’altezza e toccare così la termosfera.