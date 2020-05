Con la nuova Cobra Jet 1400 la Mustang scopre il silenzio

Un “mostro“ silenzioso e a impatto zero. La rivoluzione

“green” travolge anche la Mustang Cobra Jet, il modello che rappresenta il fiore all’occhiello di Ford, nonché una delle sportive più vendute al mondo. Per il 57esimo compleanno di questa vettura la casa di Detroit ha deciso d'imboccare un sentiero inesplorato, realizzando una versione totalmente elettrica: al nome si aggiunge un numero, 1400, che ricorda i cavalli che il nuovo motore a emissioni zero è in grado di erogare, insieme a 1491 Nm di coppia.



Una potenza abbacinante, frutto dello sviluppo di un propulsore che mira a superare le prestazioni del precedente V8. Una potenza – e qui c’è la novità – totalmente silenziosa: la Cobra Jet 1400 sarà la prima Mustang “senza rombo”, una caratteristica da sempre amata dai motoristi. Ma naturalmente la tecnologia va avanti, l’elettrico è il futuro e Ford non poteva stare a guardare. Anzi, la casa americana rilancia con un’auto che – rombo a parte – conserva le caratteristiche della Mustang. La Cobra Jet 1400 è un’auto potente, “cattiva” – come ricorda il rettile disegnato sulla fiancata – che punta a dimostrare una tesi e una soltanto: anche l’elettrico può regalare il brivido della velocità.



Ma l’aspetto più rivoluzionario del progetto riguardante la Mustang Cobra Jet 1400 sta nel fatto che la nuova Ford non solo è elettrica, ma è pensata per gareggiare in quelle che è una competizione simbolo del mondo motoristico a stelle e strisce. Il nuovo modello della Ford è infatti pensato per essere una dragster, ovvero una delle auto impegnate nelle gare di accelerazioni sul quarto di miglio (402 metri) tanto amate dall’altra parte dell’Atlantico: la Cobra Jet 1400 promette di coprire la distanza in meno di 8’’, toccando i 270 km/h di velocità. Al momento Ford non ha fornito altri dettagli sulla sua supercar, che verrà svelata del tutto solamente a fine 2020. I fan della Mustang, dunque, dovranno attendere un altro po’ prima di scoprire questo nuovo bolide silenzioso.

Ford Performance