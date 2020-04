Un’auto che cambia forma, per adattarsi al contesto: è Mobilty-R3 modello immaginato dal designer Denni Cheng sulla piattaforma Behance. È un pod monoposto elettrico pensato per circolare nel 2035: in città, assume una posizione verticale, con il pilota seduto come su una poltrona su ruote, soluzione che facilita sia i movimenti nel traffico che il parcheggio. Per realizzarlo, però, in futuro le batterie dovrebbero avere ingombri davvero minimi.