La nuova Leon, sempre connessa 

Seat ha pensato di mettere la realtà virtuale a disposizione dei clienti interessanti alla nuova Leon, auto che vuole esprimere i nuovi progressi tecnologici della casa di Martorell. Basta andare sul profilo YouTube dell’azienda per vivere un tour a bordo della Leon, muovendo il mouse per esplorarla a 360 gradi e scoprire ogni dettaglio: le immagini vantano una buona risoluzione e dunque è davvero possibile osservare l’auto con grande attenzione anche gli elementi di novità della nuova Seat. Tra questi rientra di sicuro il sistema di connessione online che rende la nuova Leon l’auto più tecnologicamente avanzata tra quelle mai prodotte dal brand spagnolo.

Il sistema prevede connessioni con app come Android Auto e Apple CarPlay, servizi di infotainment e la possibilità di gestire l’auto da remoto attraverso un’apposita applicazione. È Seat Connect, programma che permette di accedere a dati come lo stato dell’auto e il luogo in cui è parcheggiata, oppure aprire e chiudere le portiere da remoto e impostare avvisi circa i limiti di velocità. Per la versione ibrida Plug-in, l’app consente anche di gestire la ricarica da remoto e controllare l’aria condizionata. Una volta a bordo, invece, Seat Connect dà la possibilità di raccogliere informazioni sul traffico, sui distributori di benzina e prezzo del carburante.

Ma la tecnologia a bordo della Leon non finisce qui. La nuova Seat - dotata di una e-SIM integrata per restare sempre connessa - è dotata di un Digital Cockpit con display da 10,2 pollici che consente di tenere sempre sotto controllo le informazioni, evitando così di dover guardare lo schermo centrale destinato all’infotainment - da 8,2 pollici o 10 nella versione Navi -, ai cui servizi è comunque possibile accedere con comandi vocali.

