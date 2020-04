Bmw studia il volante ripiegabile

In un futuro in cui le auto saranno a guida autonoma, si potrebbe anche fare a meno - almeno per lunghi tratti di viaggio - del volante. È quello che suggerisce Bmw, da cui filtra un progetto innovativo: un volante in grado di ripersi su sé stesso quando l’auto è in modalità self-driving. La casa tedesca ha infatti depositato un brevetto che descrive questo sistema di trasformazione del volante, in grado di ripiegarsi su sé stesso e dunque aumentare lo spazio a disposizione del comfort del conducente quando l’auto viaggia in modalità guida autonoma.

I disegni sono stati pubblicati dal sito Bmwx2forum e la casa tedesca non ha rilasciato finora alcun commento: non sappiamo, dunque, se questa idea verrà realmente sviluppata dalla Bmw o se l’azienda mira a installare il volante ripiegabile sulle proprie vetture. Fatto sta che l’ipotesi rimane interessante e che, al tempo stesso, questo brevetto conferma come le principali case automobilistiche in questo periodo stiano davvero provando a spingere al massimo la loro immaginazione, progettando un futuro diverso per il mondo dell’auto.

https://www.bmwx2forum.com