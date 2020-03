Nuova A3, più sportiva e tecnologica

Audi spedirà nei concessionari prima dell’estate la nuova A3, modello che la casa di Ingolstadt ha decisamente rinnovato, donandogli un’anima nettamente più “cattiva”. Una nuova aggressività che si nota sin dai dettagli estetici dell’auto tedesca, in cui spiccano dalle nervature sui fianchi e sul cofano, oltre che dal disegno dei fari anteriori dotati di 15 LED in grado di cambiare disegno in base alla versione. Sul mercato arriveranno prima il 1.5 a benzina da 150 Cv e le versioni diesel da 116 e 160 Cv ed in un secondo momento la 30 TFSI con motore 3 cilindri 1.0 turbo a benzina da 110 cv e anche la mild-hybrid a 48 volt da 150 Cv. Infine, Audi lancerà le versioni più sportive: la 2.0 diesel da 190 Cv, la S3 con motore 2.0 TFSI da 310 Cv e la plug-in hybrid con 1.4 TFSI in versioni da 204 e 245 Cv.

Tutte sono accomunate dall’ampio utilizzo della tecnologia negli interni: accanto al display da 10 pollici centrale il conducente ha a sua disposizione il virtual cockpit con un ampio schermo che può ospitare anche le indicazioni del navigatore satellitare.

Audi A3