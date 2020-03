È la MC20 la nuova Maserati: lancio a maggio

Maserati svelerà a maggio a Modena la sua nuova supercar, per ora la storica casa italiana ha comunicato il nome del suo prossimo “mostro”: si chiamerà MC20, nome che rimanda al glorioso passato sportivo della Maserati. MC sta infatti per Maserati Corse, una sigla utilizzata per la MC12 che negli anni 2000 rappresentò la base di sviluppo per la classe GT che raccolse un gran numero di successi nelle corse, tra cui il Mondiale del 2006. Se però allora il 12 indicava i cilindri del motore aspirato a V, oggi il 20 sta per l’anno di nascita della nuova supercar: il 2020, d’altra parte, sarà molto importante per Maserati che per quest’anno ha programmato anche il lancio della Ghibli ibrida o della sua prima elettrica, oltre al rinnovamento di altri modelli come Quattroporte o Levante. Inoltre quest’anno la casa di Modena tornerà a correre nella classe GT. Si sa poco sulla MC20: tra i dettagli emersi, il motore V6 turbocompresso in grado di erogare 600 cavalli di potenza e un abitacolo in fibra di carbonio.