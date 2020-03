Hyundai e Kia lanciano il cambio intelligente

Hyundai e Kia hanno realizzato un sistema che permette all’auto di individuare da sola la marcia migliore per le condizioni del traffico e della strada in cui si trova. Si chiama cambio connesso ICT, ovvero Predictive Information and Communication Technology, e nelle intenzioni dei due colossi sudcoreani servirà per migliorare le prestazioni e l’efficienza delle loro vetture, rallentandone l’usura. L’ICT è da non confondere con il classico cambio automatico, che dipende comunque dalle preferenze del pilota: il sistema messo a punto da Hyundai e Kia, invece, sale o scala di marcia automaticamente in base alle condizioni di viaggio.

L’ICT si basa su un programma dell’unità di controllo della trasmissione (TCU) che raccoglie le informazioni in tempo reale e le somma a quelle accolte da altri sistemi a bordo come il navigatore 3D - che rileva ad esempio altitudine, pendenza e curvatura della strada, o le condizioni del traffico - e il network di telecamere e radar per il controllo automatico della velocità, che hanno invece il compito di controllare le vetture e gli spazi liberi attorno alla vettura. Parliamo di una mole notevole di dati che un algoritmo mette insieme per agire di conseguenza sul cambio: nel traffico, ad esempio, la frizione si attiva e la trasmissione mette automaticamente l’auto in folle per ridurre i consumi.

Ma l’ICT contribuisce anche nell’allungare la vita della vettura. Secondo quanto comunicato da Hyundai e Kia, in una strada con molte curve l’ICT ha ridotto la frequenza dei cambi di marcia del 43%, fattore che ha portato ad una riduzione dell’11% dell’utilizzo dei freni: di conseguenza, ha ridotto l’usura di due elementi particolarmente sollecitati dell’auto (cambio e freni) e parallelamente ha reso più confortevole e meno stressante il viaggio del conducente.

