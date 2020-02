XT70 Adventure, walkie talkie “estremi”

Chi pratica il fuoristrada in gruppo sa bene quanto è importante tenersi costantemente in contatto con i propri compagni d’escursione. E in termini di affidabilità nessuna comunicazione è migliore di quella via radio: per questa esigenza sono stati pensati gli XT70 Adventure, nuovi walkie talkie realizzati dalla Midland, azienda specializzata nella produzione di interfoni per moto. Gli XT70 Adventure sono radio dual band professionali che permettono di comunicare su bande diverse e sulla frequenza che si desidera. Il design è studiato per far sì che il walkie talkie risulti quanto più ergonomico possibile e la fruibilità di questi device è assicurata anche dal display LCD retroilluminato che consente di utilizzarli in qualunque condizione di luce. Importante, infine, anche l’autonomia: ogni XT70 Adventure ha una batteria in grado di tenerlo acceso per 18 ore. Il raggio di azione è di ben 12 km.