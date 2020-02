Peugeot, l’i-Cockpit ora “lancia” ologrammi

PARIGI - Peugeot ha scelto di continuare a migliorare il suo i-Cockpit, il sistema composto da volante compatto, quadro strumentazione rialzato e ampio touchscreen pensato per fornire al conducente ogni informazione possibile senza togliere lo sguardo dalla strada e che ha riscosso un grande successo sul mercato (vendute oltre 6 milioni di auto così accessoriate).

La casa francese ha infatti reso questo suo sistema tridimensionale sui nuovi modelli elettrici 208 e 2008: con l’i-Cockpit 3D, informazioni e dati vengono proiettate dallo schermo in posizione rialzata come un ologramma che si avvicina allo sguardo del pilota in base alla necessità e all’urgenza della segnalazione. Un’idea, questa, che secondo Peugeot permette di ridurre il tempo di reazione del guidatore di circa mezzo secondo: un lasso di tempo che può risultare assolutamente decisivo in caso di situazioni di pericolo.

Il volante compatto, inoltre, è stato posizionato lievemente più in basso per assicurare una maggiore maneggevolezza e una migliore visibilità del quadro strumenti al di sopra di esso.

Peugeot 208