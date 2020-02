Il palladio, nuovo tesoro del mondo dell’auto

Non tutti sanno cos’è e a cosa serve, ma il palladio è il nuovo tesoro del mondo dell’auto. Questo materiale, infatti, ha raggiunto lo stratosferico valore di 2.500 euro l’oncia, quintuplicando il suo valore negli ultimi quattro anni e superando abbondantemente la valutazione dell’oro (attualmente attorno ai 1.400 euro l’oncia). A cosa si deve questo boom? All’industria automobilistica.

Già perché il palladio è divenuto il materiale perfetto per la costruzione delle marmitte catalitiche, in quanto più efficace nel ridurre le emissioni inquinanti rispetto ad altri materiali nobili, come il platino, utilizzati finora. La Cina ha addirittura chiesto ai produttori di auto di utilizzare il 30% di palladio nelle marmitte catalitiche. All’interno di questo componente dell’auto, infatti, si trova una struttura in ceramica a nido d’ape rivestita da metalli catalizzatori come appunto il platino o il palladio.

Rispetto al primo, il palladio consente l’ossidazione dell’ossido di carbonio e degli idrocarburi ad una temperatura più bassa (attorno ai 300°), riducendo l’inquinamento.