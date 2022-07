Fumata bianca sul gas, l'Europa riduce i consumi

L'obiettivo della stretta, si legge, è quello di «costituire riserve in vista dell'inverno in modo da essere preparati nell'eventualità di un'interruzione nelle forniture di gas provenienti dalla Russia, che continua a sfruttare i rifornimenti energetici come se fossero un'arma». L'Europa si dice «unita e solidale». E la decisione, prosegue la nota citando le parole del ministro dell'industria e del commercio ceco, Jozef Sikela, «mostra in modo chiaro che gli Stati membri non si piegheranno di fronte a ogni sforzo russo mirato a dividerli».