Qantas propone voli con destinazione a sorpresa

CANBERRA - Qantas se le sta inventando tutte pur di riuscire a far viaggiare gli australiani. Dopo il "volo per nessun posto", la compagnia aerea propone ora un viaggio di un giorno in un posto a caso, sempre in Australia.

Destinazione casuale - Data l'impossibilità per gli australiani di viaggiare al di fuori dei confini, Qantas ha voluto lanciare una serie di voli con destinazione a sorpresa, volti a promuovere i viaggi all'interno dell'Australia e a risollevare il turismo. Il pacchetto prevede la partenza al mattino presto, e il ritorno in serata, al costo di 530 franchi in economy e 1'120 franchi in business.

I Boeing 737, previsti per il 27 marzo, 18 aprile e primo maggio, partiranno da Brisbane, Sydney e Melbourne. E la destinazione sarà a sorpresa, ma la compagnia assicura che il volo non impiegherà più di due ore. Inoltre l'aereo sorvolerà alcuni punti d'interesse importanti che troverà sulla rotta.

Tuttavia i viaggiatori, una volta acquistato il biglietto, riceveranno alcuni indizi sulla destinazione per non farsi trovare impreparati.

Non è la prima volta che la compagnia aerea effettua dei voli "misteriosi": i primi risalgono agli anni '90, quando i viaggiatori potevano atterrare in una qualsiasi destinazione coperta da Qantas.

I biglietti saranno in vendita a partire da domani.

Situazione attuale - È di oggi la notizia che l'Australia ha esteso la chiusura dei confini almeno dino al 17 giugno. Negli ultimi 7 giorni si sono registrati solo due casi di contagio tra la popolazione, e 53 casi provenienti dall'estero. In totale il paese ha registrato 28'996 casi e 909 decessi.