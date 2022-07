«Sono disgustato e mi vergogno. Abbiamo venduto una bugia»

MacGann, 52 anni, ha lavorato per l'azienda tra il 2014 e il 2016 come capo lobbista per Europa, Medio Oriente e Africa. «Non ci sono scuse per il modo in cui l'azienda ha giocato con la vita delle persone», ha detto, «sono disgustato e mi vergogno. Avevamo effettivamente venduto alle persone una bugia», ha detto.