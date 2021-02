Il "botto" per rivelare il sesso del figlio gli esplode fra le mani: futuro papà muore a 28 anni

LIBERTY, NY - Il desiderio di annunciare in maniera spettacolare a parenti e amici il sesso del figlio in arrivo è costato la vita a un 28enne americano. L'uomo è deceduto dopo che il dispositivo che stava costruendo per la festa di rivelazione di genere del nascituro gli è esploso tra le mani.

Come riferisce la polizia dello Stato di New York, l'incidente è avvenuto domenica intorno a mezzogiorno a Liberty. Christopher Pekny stava assemblando un apparecchio per l'annuncio del sesso del figlio insieme a suo fratello Michael quando il non meglio identificato dispositivo è scoppiato. L'esplosione ha ucciso il futuro papà mentre il fratello, di 27 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

È stato «il più strano degli strani incidenti che avrei potuto immaginare», ha dichiarato al New York Times un secondo fratello della vittima, Peter Pekny Jr. Ignote le cause dell'esplosione, su cui indagano la polizia e gli artificieri. Gli inquirenti si sono limitati a far saper che il dispositivo era costituito da una sorta di tubo.

Le feste di rivelazione di genere sono una moda relativamente recente e particolarmente diffusa in ambiente anglosassone in base alla quale i futuri genitori rivelano il sesso del nascituro a parenti e amici nel corso di un ricevimento, talvolta in modi spettacolari. Uno dei più diffusi è un'esplosione che libera un fumo rosa nel caso in cui il nascituro sia una bambina e un fumo azzurro nel caso in cui sia un maschio.

Negli anni, non sono mancati gli esempi di celebrazioni andate male. Nel 2017 e nel 2020 due feste di questo tipo, che contemplavano l'impiego di esplosivi, hanno provocato incendi rispettivamente in Arizona e in California. In un evento sempre legato all'arrivo di un bambino, un cosiddetto "baby shower", un 26enne ha perso la vita a inizio mese in Michigan.