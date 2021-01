Ha infettato oltre 100 persone: non sapeva di essere positivo

PECHINO - Un "superdiffusore" è legato a 102 infezioni da coronavirus confermate, hanno riferito le autorità cinesi.

Si tratta di un rappresentante di prodotti di salute legati alla terza età, che ha viaggiato per diversi giorni nella Cina nord-orientale prima di essere tracciato come contatto stretto di una persona risultata positiva al virus. L'uomo non sapeva di aver contratto il Sars-CoV-2, secondo le autorità. Un ufficiale sanitario della provincia di Jilin ha spiegato all'agenzia stampa statale Xinhua che «il fenomeno di superdiffusione è avvenuto nella nostra provincia perché il superdiffusore, quando è stato scoperto, si trovava ancora nella fase iniziale dell'infezione e aveva una capacità relativamente forte di trasmettere il virus».

È stato accertato che l'uomo si è contagiato nella provincia di Heilongjiang, dove vive, e ha infettato almeno un centinaio di persone in quella vicina di Jilin, visitando i clienti anziani a domicilio e viaggiando quattro volte in treno, tre in bus e una volta in metropolitana. Le autorità sanitarie hanno pubblicato il resoconto completo degli spostamenti dell'uomo, per fare in modo da tracciare il maggior numero possibile di contatti.

Inoltre il "superdiffusore" ha tenuto, nell'arco di quattro giorni, altrettante sessioni di marketing nelle città di Gongzhuling e Tonghua. La maggior parte delle infezioni, circa un'ottantina, hanno avuto luogo proprio durante questi "seminari sulla salute", mentre altre 23 riguardano contatti stretti dei contagiati. L'età media di queste persone è 63 anni. Il rappresentante è stato identificato come portatore asintomatico del virus martedì scorso e domenica si è avuta conferma della sua positività.

La notizia di questo caso giunge mentre la Cina sta vivendo i peggiori giorni da parecchi mesi a questa parte: ieri i casi nella Cina continentale hanno sfiorato quota 100.