In migliaia in piazza per ricordare Samuel Paty

L'insegnante era stato ucciso e decapitato per aver mostrato in classe due caricature di Maometto da Charlie Hébdo

Migliaia di persone hanno cominciato a sfilare questo pomeriggio nelle città in Francia in omaggio al professor Samuel Paty, l'insegnante della scuola media in banlieue di Parigi decapitato per aver mostrato, durante una lezione sulla libertà d'espressione, due caricature di Maometto agli allievi.