Milioni di dollari in aiuti per l'invasione di locuste

BERNA/WASHINGTON D.C. - Somalia, Etiopia, Kenya stanno subendo la peggiore invasione di locuste degli ultimi decenni. Migliaia di ettari di terreno coltivabile e di pascoli sono stati danneggiati, con gravi conseguenze per il sostentamento di milioni di famiglie la cui sicurezza alimentare è già fragile.

A causa delle condizioni meteorologiche favorevoli, gli sciami si stanno spostando verso l'Uganda e il Sudan del Sud, scrive il DFAE confermando l'intenzione di Berna di venire in aiuto degli stati colpiti. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha ora deciso di donare un milione di franchi. Se la situazione peggiorasse, potrebbero essere messi a disposizione altri fondi.

Anche Stati Uniti si sono impegnati a dare 8 milioni di dollari come annunciato oggi dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo citato da Bbc Africa in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri etiope Gedu Andargachew ad Addis Abeba, in occasione della tappa in Etiopia che chiude la sua prima missione in Africa.

L'invasione di cavallette ha devastato i raccolti e ora quasi 12 milioni di persone sono esposte a una grave insicurezza alimentare. Nonostante gli sforzi già intrapresi, la voracità di questi insetti rappresenta una minaccia per altri 20 milioni di persone, precisa la nota odierna. La situazione è inoltre aggravata dai conflitti e da altri problemi legati al clima. Il tutto potrebbe causare nuovi grandi spostamenti di popolazione.

Un parassita devastante La locusta del deserto è considerata il parassita migratorio più distruttivo del mondo perché è altamente mobile e si nutre di ogni genere di pianta. L'obiettivo dei finanziamenti internazionali non è solo quello di fermarne l'invasione e di prevenirne la diffusione, ma anche di sostenere le famiglie che hanno già subito danni.

keystone-sda.ch / STF (Ben Curtis)