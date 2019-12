Valanga su una pista da sci travolge donna e due bambine

BOLZANO - Sale a tre il bilancio delle vittime della valanga che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La bambina (e non il bambino come erroneamente comunicato precedentemente) che era stata rianimata sul posto e portata in gravissime condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento è morta.

Le vittime, facenti parte di una comitiva di tedeschi, sono una bambina di sette anni di Hauterode in Thuringia e sua mamma, una giovane donna di 25 anni, nonché una bambina di sette anni di Eschweiler vicino ad Aquisgrana.

Sono rimasti feriti e si trovano all'ospedale di Merano un bambino di 11 anni e suo padre, entrambi di Eschweiler.

La massa nevosa che si è staccata aveva una larghezza di circa 150 metri e una lunghezza di circa 500 metri. La slavina si è staccata nel tratto tra la cosiddetta "Forcella dei contrabbandieri" e il rifugio Teufelsegg e ha investito le vittime, una comitiva di turisti tedeschi.

L'incidente in Val Senales è l'ultimo di una serie che in pochi giorni in Italia ha già provocato sei vittime. Gli altri sono accaduti sul Gran Sasso e sul Terminillo.

Ancora una valanga sulle piste - A Santo Stefano una valanga aveva travolto sei sciatori su una pista del comprensorio di Andermatt (UR). Fortunatamente, in quel caso non ci sono stati gravi conseguenze. Quattro persone sono uscite illese, due con ferite lievi. Ieri il comandante della polizia cantonale urana ha spiegato che le cause che hanno provocato la slavina sono ancora ignote. Da chiarire anche se la pista non avrebbe dovuto essere chiusa.