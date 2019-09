La fuga dal posto di blocco, gli spari in corsa e lo scontro a fuoco

ODESSA - Iniziano a delinearsi meglio i contorni della sparatoria avvenuta in Texas ieri e che è costata la vita a 5 persone.

Il pomeriggio di paura è iniziato alle 3.13 ora locale (circa un quarto d'ora dopo le 22 in Svizzera). Due agenti del Dipartimento di pubblica sicurezza texano fermano un conducente durante un normale posto di blocco stradale sulla Interstate 20 a Midland. Prima che il veicolo si fosse completamente fermato l'uomo impugna un fucile, lo punta verso il lunotto e spara verso la pattuglia, ferendo uno dei poliziotti. Il tenente Elizabeth Carter, che ha fornito la ricostruzione ai media Usa, spiega che lo sparatore scappa in direzione ovest, verso la cittadina di Odessa, continuando ad aprire il fuoco lungo le vie cittadine e nella zona dei centri commerciali.

A questo punto abbandona il suo veicolo, ruba un furgone della posta e prosegue nella sparatoria. Si dirige verso il posteggio di un cinema, dove avviene uno scontro a fuoco con la polizia e dove rimane ucciso. Tra le 21 persone ferite ci sono anche tre agenti: uno è il membro della pattuglia che ha intercettato il killer per primo e gli altri due fanno parte dei dipartimenti di polizia di Midland e di Odessa.

Della vicenda si sa ancora molto poco: l'identità dello sparatore non è stata rivelata (è stato solo detto che si tratta di un uomo sulla trentina) e il Servizio postale non ha voluto fornire nessun dettaglio sulle condizioni di salute del dipendente al quale è stato sottratto il furgone. Una delle vittime è uno studente del distretto scolastico della contea di Ecton, come confermato dalle autorità scolastiche. Tra i feriti c'è una bambina di 17 mesi: trasportata in elicottero all'ospedale di Lubbock, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Un testimone oculare ha raccontato alla Cnn che si trovava nel parcheggio del cinema al momento del confronto tra agenti e sparatore. Spiega di aver visto un poliziotto avvicinarsi al furgone e aprire il fuoco verso il veicolo. «Penso che si tratti di quando lo sparatore è stato ucciso». Lo scontro a fuoco è stato breve e surreale, aggiunge. «Non pensavo che potesse capitarmi nella mia vita. È avvenuto tutto così velocemente».