Si fa vaccinare in segreto: Ministra degli Esteri si dimette

LIMA - La Ministra degli Esteri peruviana, Elizabeth Astete, ha consegnato le proprie dimissioni dopo aver riconosciuto il fatto di aver ricevuto una dose del siero anti Covid prima dell'inizio del programma nazionale di vaccinazione.

Lo riporta l'agenzia stampa Reuters.

Astete, a capo del Ministero degli Esteri da novembre, ha ammesso di aver ricevuto una dose del preparato di Sinopharm il 22 gennaio, dopo aver ricevuto un'offerta dall'università peruviana Cayetano Heredia per non sprecare un «lotto residuo» dei test.

«Sono consapevole del grave errore che ho commesso, motivo per cui ho deciso di non ricevere la seconda dose», ha scritto la politica su Twitter, annunciando le proprie dimissioni. Comunque, in una lunga lettera intitolata "Dichiarazione Pubblica", la donna ha anche spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a vaccinarsi: avendo 68 anni si considera una persona a rischio, e viaggiando molto per lavoro, nella sua importante funziona pubblica, era importante che non si ammalasse.

Non è l'unica - Solo un giorno prima, il presidente Francisco Sagasti ha dichiarato di aver accettato le dimissioni del Ministro della Sanità Pilar Mazzetti, a causa di uno scandalo riguardante l'ex presidente Martin Vizcarra: anche lui avrebbe ricevuto una vaccinazione anticipata.

Vizcarra ha dichiarato di non aver saltato alcuna fila per ottenere il vaccino, ma di averlo ricevuto durante alcune sperimentazioni cliniche. Una risposta che, però, non ha affatto convinto i media locali.

Il Perù, lo ricordiamo, ha stipulato accordi per diversi milioni di dosi con Sinopharm, AstraZeneca e Pfizer. Le prime fiale sono arrivate settimana scorsa, e il programma ufficiale di vaccinazione è iniziato martedì.

Il Perù è stato - ed è tuttora - colpito fortemente dal Covid-19: in totale hanno perso la vita circa 43'491 persone, secondo i dati ufficiali.