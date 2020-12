Telefonate per «l'effettuazione a domicilio del vaccino»: è una truffa

GENOVA - L'arrivo dei vaccini è coinciso, come si sospettava, con i primi tentativi di truffa.

Anche in questo caso, come per molte azioni criminali, ad essere prese di mira sono le persone più vulnerabili. I primi episodi a Genova, dove diversi cittadini hanno segnalato telefonate sospette, in cui finti operatori dell'Asl (Azienda sanitaria locale, ndr) tentavano di organizzare un appuntamento «per l'effettuazione a domicilio della vaccinazione anti Covid».

Come comunica il portale Repubblica, si tratta di una procedura che non è assolutamente prevista. L'azienda sanitaria genovese ha infatti confermato al giornale che «nessun operatore ha il compito di chiamare gli assistiti per fissare “appuntamenti per la vaccinazione Covid-19 a domicilio”».

A far insospettire le possibile vittime, in particolare, il fatto che la vaccinazione in Italia è al momento predisposta per gli operatori sanitari e al personale delle case di riposo. I tempi e le modalità per la vaccinazione generale della popolazione verranno stabiliti in una seconda fase.

I carabinieri hanno dichiarato di essere stati informati della situazione e invitano chiunque riceva telefonate del genere a sporgere denuncia.