«Serve un vaccino con un'efficacia davvero duratura»

WASHINGTON - L'evoluzione naturale del nuovo coronavirus potrebbe minare l'efficacia dei vaccini in sviluppo. Lo indica, sulla rivista PLOS Biology, la ricerca di David Kennedy e Andrew Read, della Pennsylvania State University.

I ricercatori rilevano che, come i batteri acquisiscono via via resistenze agli antibiotici, anche i virus possono mutare e rendere inefficaci eventuali vaccini. Per questo è necessario sviluppare un vaccino che stimoli il sistema immunitario in più modi contemporaneamente, con conseguente produzione di diverse tipologie di anticorpi.

«Un vaccino per prevenire la sindrome Covid-19 è urgente per salvare vite e aiutare la società a tornare alla normalità», afferma Kennedy. Tuttavia, «come già visto per altre malattie come la polmonite, l'evoluzione di resistenze può velocemente rendere i vaccini inefficaci», continua. Bisogna quindi agire su queste basi per sviluppare vaccini di efficacia veramente duratura.

«Così come le combinazioni di antibiotici usate per curare le infezioni batteriche ritardano la comparsa di resistenze farmacologiche - spiega Read - i vaccini che siano progettati per indurre una risposta immunitaria "ridondante", ovvero con produzione di anticorpi contro più pezzi diversi del virus, possono rendere i vaccini efficaci più a lungo». In questo modo anche se il virus acquisisse diverse mutazioni, un simile vaccino potrebbe comunque restare efficace.