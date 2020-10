Tranquilli, Trump sta benone

WASHINGTON - Donald Trump sta «molto bene». Lo ha dichiarato oggi il dottor Sean Conley, medico della Casa Bianca, in una conferenza stampa tenutasi al Walter Reed Medical Center, l'ospedale militare non lontano da Washington dove il presidente è ricoverato da ieri.

«Il ricovero in ospedale è stata una misura precauzionale» ha detto Conley, aggiungendo che «a 72 ore dalla diagnosi siamo molto soddisfatti dei progressi del presidente».

Giovedì Trump ha manifestato una «tosse blanda» assieme a una congestione nasale, e «si sentiva affaticato». I sintomi però si starebbero affievolendo. «Il presidente non ha la febbre da oltre 24 ore» ha precisato Conley. «Siamo cautamente ottimisti, ma per il momento sta alla grande e sta lavorando moltissimo».

Non è dato sapere per il momento quando Trump sarà dimesso. Il medico esclude tuttavia che possa essere intubato. «Lo stiamo monitorando attentamente. Le funzioni cardiache, renali ed epatiche sono normali. Non ha difficoltà a camminare né a respirare ed è di ottimo umore».

The Donald ha chiesto ai medici della idrossiclorochina - il controverso trattamento da lui stesso promosso in passato - ma non la sta prendendo, hanno precisato i medici. Ha dichiarato di sentirsi «come se potesse già tornare a casa oggi». Anche la first lady Melania Trump «sta bene» e «sta facendo la convalescenza a casa».