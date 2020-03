Sull'epidemia di coronavirus la Casa Bianca punta il dito contro la Cina: «Ha perso due mesi»

WASHINGTON - Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Robert O'Brien, ha accusato la Cina di non aver gestito nel modo giusto l'epidemia di coronavirus mettendo a tacere i medici coinvolti o mettendoli in isolamento, con una risposta che «probabilmente è costata alla comunità internazionale due mesi» preziosi per contenere la diffusione del virus.

«Penso che avremmo potuto ridurre drasticamente quello che è successo in Cina e quello che sta accadendo nel mondo», ha detto O'Brien intervenendo presso un istituto di analisi a Washington, DC.