La Lombardia pensa di chiudere (quasi) tutto

MILANO - La Lombardia pensa ora a un coprifuoco quasi assoluto, limitando allo stretto necessario i trasporti pubblici e chiudendo uffici e negozi, con l’esclusione di quelli che vendono generi alimentari. Con il passare delle ore l’idea del governo regionale si fa sempre più concreta.

«Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus», ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante un collegamento con la trasmissione Agorà sulla Rai. «Noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l'Italia».

In Lombardia il bilancio si è gravemente appesantito ieri, con altri 1280 casi positivi confermati che hanno portato il totale a quasi 5500, con 440 persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

