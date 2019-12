Un audio scagiona i volontari delle Ong accusati di rogo

SAN PAOLO - In un audio inedito ottenuto da Reporter Brasil, il sindaco di Santarem, Nelio Aguiar, dice al governatore di Parà, Helder Barbalho, che l'incendio avvenuto lo scorso settembre ad Alter do Chao, nell'Amazzonia brasiliana, è stato causato da «persone che danno fuoco per fare suddivisioni, vendere terra», e che queste persone hanno il supporto della polizia.

La registrazione indica che Aguiar e Barbalho erano consapevoli che la località colpita dal rogo è «un'area di invasori». Nell'audio, Aguiar afferma che «ci sono agenti di polizia dietro di loro, le persone sono armate lì» e chiede l'intervento non solo dei vigili del fuoco, ma anche della polizia militare per «identificare questi criminali».

Le parole del sindaco gettano ombre sull'inchiesta della polizia civile, che martedì scorso ha arrestato quattro volontari di una organizzazione non governativa (ong) locale, accusati di aver appiccato le fiamme.



L'audio inoltre conferma la linea di indagine condotta dalla procura, secondo cui l'incendio di Alter do Chao è stato causato da accaparratori di terra interessati a vendere lotti, e non dai membri dell'associazione ambientalista.