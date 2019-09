«Clamoroso» sgarbo del Lussemburgo contro Boris Johnson

LONDRA - La stampa britannica sottolinea come uno sgarbo diplomatico plateale il comportamento di ieri del governo lussemburghese contro il premier britannico Boris Johnson, indotto a rinunciare a una conferenza stampa con il collega Xavier Bettel per la presenza di una piccola folla ostile lasciata deliberatamente nelle vicinanze dall'organizzazione locale secondo Downing Street, come una sorta di claque anti-Brexit.

Il Times descrive come «una clamorosa violazione delle regole del protocollo» l'atteggiamento di Bettel, che dopo il forfait di Johnson si è esibito da solo nella conferenza stampa prendendo di mira l'ospite ormai assente, e segnala la reazione «furiosa» del governo Tory. Mentre il progressista Guardian evoca un BoJo «umiliato» e di fatto in fuga. E il filo conservatore Daily Telegraph deplora da parte sua che il Granducato abbia «riso in faccia a Johnson».

Scatenati infine alcuni tabloid: come il brexiteer Daily Express, che spara a zero sul Lussemburgo («un piccolo paradiso fiscale») e sugli «insulti del primo ministro» Bettel.