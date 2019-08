Sul profilo di Nadia Toffa spunta la foto dell’addio

BRESCIA - Chi la seguiva sui social lo sa: Nadia Toffa ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower, anche durante la malattia (scoperta il 2 dicembre 2017), non risparmiando sorrisi e frasi d’incoraggiamento. Dal 1. luglio poi più nulla, fino alla tragica notizia della sua morte avvenuta ieri mattina.

E oggi sul suo profilo Instagram, fermo al quell’ultimo post che la ritrae con il suo inseparabile cane Totò, è apparsa una foto di famiglia, un omaggio alla conduttrice de Le Iene che non c’è più. Sono state le persone a lei più care a dedicarle un ultimo post, uno scatto in cui spiccano i sorrisi sinceri e l’unione familiare per lei che era «figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia».

E alla «piccola grande Nadia» viene regalato un saluto ufficiale, un addio social: «Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza».

Nel frattempo sono molti gli omaggi alla Toffa sui social e alla camera ardente allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. I funerali si terranno venerdì e l’ultimo saluto sarà pronunciato dal parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi Maurizio Patriciello.

Al saluto della famiglia si sono associati vip e fan della conduttrice scomparsa, che hanno lasciato un ultimo saluto sotto il post. Le Iene ieri scrivevano «Niente per noi sarà più come prima», oggi chi le era più vicino le dice addio con serenità: «Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande».