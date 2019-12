La voce di Music on Ice ha un messaggio per voi

BELLINZONA - Scilla Hess sarà - per la seconda volta - la voce di Music On Ice, il tradizionale show sul ghiaccio che andrà in scena il 10 e l'11 gennaio 2020 al Centro Sportivo di Bellinzona (prevendita su Biglietteria.ch).

«Sono felicissima di rimettere i piedi sul ghiaccio di Bellinzona per esibrimi con le stelle del pattinaggio mondiale», ha precisato la cantante luganese nella video-intervista effettuata in Piazza del Sole durante l'evento Music on Ice on Tour.

Quello che sta per concludersi è stato una anno impegnativo per Scilla che ha maggio ha pubblicato il singolo “Dancing With A Demon”. Impegnativo ma molto positivo il 2019 per la cantautrice: «Ho lavorato al mio nuovo album. Ho scritto canzoni. A gennaio uscirà il nuovo singolo del disco che presenterò nel 2020».

Un LP che come noto verrà prodotto tramite la label tedesca Dachshung Records. La lingua di Gothe diventa sempre più importante per la cantautrice che probabilmente terrà alcuni concerti in Germania e che recentemente è andata a vivere a Zurigo. «Tutte le settimane ho degli show qui».

E il prossimo spettacolo che attenderà Scilla sarà quello di Exodos, targato Music on Ice. «Vi aspetto tutti in pista».