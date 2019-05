Nuovo singolo per Scilla Hess

LUGANO - La giovane cantante luganese si ripresenta sul mercato discografico con un brano di ottima fattura, capace di guidare, ancora una volta, l’ascoltatore dentro le migliori ambientazioni r&b. Una vocalità graffiante, elastica e malleabile, quella di Scilla.

La nuova canzone (il cui video approderà sul web tra due settimane) «narra dei demoni che potremmo ritrovarci a combattere all’interno di una relazione oppure dentro di noi», spiega Scilla in una nota stampa. «Spesso non li accettiamo e tentiamo ininterrottamente di nasconderli. Ma in questo modo non spariscono. Hanno il potere di sbilanciare l’equilibrio della nostra pace mentale. Per cui vanno affrontati, danzando, finché non impariamo ad accettarli».

“Dancing With A Demon”, in pubblicazione tramite la label tedesca Dachshung Records, sbarca negli online store a pochi mesi di distanza da “Playground”, suo precedente singolo costruito al di sopra di sonorità pop oriented, attraverso cui, lo scorso mese di settembre, la giovane cantante è giunta fino alle finali nazionali di Eurovision Song Contest, per poi volare in vetta, pochi giorni fa, oltretutto, alla classifica riservata ai “Magnifici 10 artisti svizzeri” di Rsi Rete Uno.

Info: scillamusic.com