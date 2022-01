Alla scoperta del corpo umano anche in serata: a Real Bodies c'è "Una Notte al Museo"

LUGANO - Scoprire l'affascinante meccanismo del corpo umano anche di sera? Si può, grazie alla proposta di "Una Notte al Museo" di Real Bodies, la mostra in programma al Centro Esposizioni di Lugano fino al 20 febbraio.

L'apertura straordinaria delle porte è in programma per venerdì 7 gennaio dalle 19 alle 23 (ultimo accesso alle 22) a un prezzo speciale: 15 franchi per gli adulti, 10 franchi per i bambini tra 5 e 15 anni, omaggio fino a quattro anni.

Real Bodies è, come abbiamo già avuto modo di dire, uno spettacolo mozzafiato e unico nel suo genere: la mostra espone numerosi corpi umani reali, perfettamente e rispettosamente conservati, e svariati esemplari anatomici umani, invitando il visitatore a esaminare l’esperienza umana dal primo respiro all’ultimo, e a scoprire l’eleganza, la complessità e il mistero del corpo umano. Adatta ai visitatori di ogni età, la mostra presenta nove aree tematiche e oltre 1'800 mq di esposizione ed è un’occasione unica anche per tutti gli istituti scolastici di approfondire temi come la medicina, la biologia, la storia. La mostra è stata recentemente aggiornata per includere le ultime informazioni scientifiche sul Covid-19 nel tentativo di esaminare come il virus Sars-CoV-2 influisca sui principali sistemi dell'anatomia umana, dalla respirazione alla circolazione.

Secondo le disposizioni federali, la mostra è accessibile solo presentando il Covid Pass (2G). L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

I biglietti per la Notte la Museo si potranno acquistare unicamente sul posto dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo accesso). Gli accessi negli altri giorni sono in prevendita online su Biglietteria.ch.

Maggiori informazioni visitando il sito ufficiale. Prenotazioni scuole, eventi privati e/o gruppi: info@realbodies.ch / +41793448114